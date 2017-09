Probleemide küüsis vaevlev Läti jalgpallur lõpetas Saksamaa klubiga lepingu

29-aastase Rudnevsi esialgne leping Saksamaa meeskonnaga oleks pidanud lõppema käimasoleva hooaja järel, kuid ründaja palus isiklike probleemide tõttu kontraht varem lõpetada. Kölni tegevdirektor Jörg Schmadtke sõnas pressikonverentsil, et mängija soov rahuldati.

2016. aasta suvel Kölniga käed löönud lätlane lõi esimesel hooajal kõikide sarjade peale kokku neli väravat. Tänavu pole ründaja Kölni särgis väljakule jooksnud. Rudnevsi lahkumise järel sõlmis Köln lepingu 38-aastase Claudio Pizarroga, kes on varem kandnud Müncheni Bayerni ja Londoni Chelsea vormi.

Kölni tänavune hooaeg on olnud kõike muud kui hea: Saksamaa meistriliigas on kuue mänguga kogutud vaid üks punkti ning see annab liigatabelis viimase koha, Euroopa liigas on tunnistatud Londoni Arsenali ja Crvena zvezda paremust.