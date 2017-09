Simple Session lööb veebruaris lahti uute olümpiaalade ajastu

Võistlusest võtab sel aastal osa ligikaudu 140 oma ala tippu umbes 30 riigist, tehes sellest juba aastaid kõige rahvusvahelisema action-spordi sündmuse maailmas. Võistlejate nimekiri, kuhu kuuluvad oma ala absoluutsed tipud, avalikustatakse jooksvalt kuni võistlusteni välja. Läinud aastal oli Simple Sessioni osalistel kokku ette näidata koguni 45 X-Mängude eri toonides medalit.

Simple Session on ühe peakorraldaja Mario Kalmre sõnul aastaid pakkunud kohalikele Eesti ja naaberriikide sportlastele võimalust end tänavaspordi maailmakonkurentsis proovile panna, tuues tipptasemel võistluse koju kätte. «Koos üha paranevate võimalustega Eestis ekstreemalasid harrastada ja treenida on tõenäoline, et siinsete rulatajate ja trikiratturite tase ja motivatsioon tõusevad veelgi. See tähendab, et peale kasvab uute olümpialootuste põlvkond, kel on lisaks võimalus lüüa läbi arvukatel suurtel ja põnevatel võistlustel üle ilma,» sõnas Kalmre.

Simple Session avab ühtlasi ka rula maailmakarikasarja World Cup Skateboarding hooaja. Karikaedetabel reastab igal aastal maailma olulisematel ja suurematel piirkondlikel rulavõistlustel saavutatud tulemusi, hoides silma peal hooaja edukamatel rulatajatel. Veebruari alguses Simple Sessionil osalevate rulatajate võistlustulemused lähevad kirja WCS Pro Street ehk professionaalide tänavastiili kategoorias.

«Simple Session on end pikkade aastatega tõestanud kui Euroopa profirulatajate üks lemmiksündmusi. WCS on väga elevil, et just Simple Session lööb lahti meie rahvusvaheliste võistluste karikasarja, andes nii tippvõistlejatele kui ka tõusvatele talentidele võimaluse oma andeid kohe hooaja alguses tippkonkurentsis näidata. Nüüd, mil rulasõit on ametlikult olümpiaala, on vajadus kõrgetasemeliste võistluste järele nagu Simple Session vägagi reaalne,» sõnas World Cup Skateboardingu esindaja Don Bostick.

Võistlused lööb lahti laupäev, 3. veebruar, mil terve päeva jooksul toimuvad Saku Suurhallis nii rula- kui ka BMXi kvalifikatsioonid ning sõitmas näeb kõiki võistlusele pääsenud Eesti sportlasi. Suvel Riia kesklinnas toimunud Simple Summer Sessioni suvisel BMX-võistlusel lunastasid endale juba võistluspääsme trikiratturid Roomet Säälik (BMX Park ehk pargisõit) ning Chris Patrik Tilk (BMX Street ehk tänavasõit). Võistlevad rulatajad ja ülejäänud Eesti trikiratturid selguvad Eesti kvalifikatsioonvõistlusel.

Pühapäeval, 4. veebruaril vallutavad pargi juba sõelale jäänud võistlejad, kelle osalusel kulmineerub Simple Session võimsate finaalidega, millele paneb punkti auhinnatseremoonia.

Saku Suurhalli kerkib võistluse ajaks unikaalne ja hiigelsuur võistluspark, mis ühendab mõlema võistlusala väga erinevad ning keerukad nüansid geniaalselt üheks vingeks vaatemänguplatsiks. Pargi autoriks on X Gamesi, Red Bull Skylinesi, Nike Pro ja teiste maailma tippvõistluste number üks pargidisainer Nate Wessel, kes on Simple Sessioni parke disaininud juba kümmekond aastat. Päev pärast võistlusi on esmakordselt üle aastate park avatud kõikidele soovijatele.