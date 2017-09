Lätlanna langes konkurentsist, finaalis mängivad üllatajad

Barty seljatas poolfinaalis päev varem maailma esinumbri konkurentsist lülitanud lätlanna Jelena Ostapenko (WTA 10.) numbritega 6:3, 6:0. Garcia võidunumbrid kvalifikatsiooniringist läbi tulnud Kreeka tennisisti Maria Sakkari (WTA 80.) üle olid 6:3, 6:2.

See tähendab seda, et turniirivõidu nimel heitlevad kaks mitteasetatud tennisisti. Muuhulgas on samal turniiril Muguruza ja Ostapenko kõrval pidanud kohvreid pakkima teisena asetatud Simona Halep, kolmanda paigutuse teeninud Karolina Pliškova ja paljud teised superstaarid.

Eesti esireketi Anett Kontaveidi (WTA 34.) turniir lõppes avaringis, tunnistades Poola esindaja Magda Linette’i (WTA 83.) paremust.