Tänak nädal enne Hispaania rallit: hakkasin võistlussarjast puudust tundma

Eelmine ralli sõideti Saksamaal augustikuu keskpaigas ning see õnnestus eestlasel võita. Maailmameistrivõistluste üldarvestuses hoiab Tänak kolm rallit enne hooaja lõppu kolmandat positsiooni. «Tõesti meeldiv oli veeta aega kodus pere juures, kuid ma pean tunnistama, et hakkasin võistlussarjast puudust tundma,» sõnas Tänak.

Ta lisas: «Oleme tõestanud, et suudame olla konkurentsivõimelised nii asfaldil kui ka kruusal. Seega mind ei häiri Hispaanias olevad tingimused. Ühelt pinnalt teisele üleminek samal nädalavahetusel saab olema veidi imelik,» nentis Tänak, kuid lisas, et ettevalmistus selleks on tehtud.

«Kruusateed on tõesti toredad koos kiirete ja tehniliste lõikudega ning eelmisel nädalal läbitud Tarmaci-test meenutas mulle kui hämmastavad teed need on. Need on sujuvad ja tõesti meeldiv on nendel radadel sõita,» lisas eestlane.

Tänak on Hispaania radadel kihutanud kokku neli korda ning parim tulemus pärineb möödunust hooajast, kui sõitjate arvestuses saavutas eestlane kuuenda koha. Võidu noppis Tänaku selle hooaja meeskonnakaaslane Sebastien Ogier.

Hispaania ralli sõidetakse 6.-8. oktoobril.

MM-sarja üldseis:

Sebastien Ogier (M-Sport) 177 punkti Thierry Neuville (Hyundai) 160 Ott Tänak (M-Sport) 144 Jari-Matti Latvala (Toyota) 123 Dani Sordo (Hyundai) 89 Elfyn Evans (M-Sport) 87

Meeskondlik arvestus: