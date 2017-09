Otsepilt: koduse võrkpallihooaja avavad valitsev Eesti meister Selver ja Järvamaa

Mõlemad meeskonnad on võrreldes viimase hooajaga läbinud suured muutused. Selverist on lahkunud nii varasem suurim ründekahur Lincoln Williams kui ka peatreener Rainer Vassiljev. Kui mänguplatsil loodab mullune Eesti meister hakkama saada oma jõududega, siis pingile on jõudu toodud välismaalt – uueks lootsiks on pikka aega Eestis mänginud Austris Stals, kes teeb Selveri eesotsas kohe ka oma peatreeneridebüüdi.

Järvamaagi on kahe hooaja eel läbi teinud ilmemuutuse ja meeskonna nimekirjast leiab suisa neli võõrleegionäri, neist kolm ookeani tagant. Meeskonna peatreener Laimonds Raudsepp selgitas, et ameeriklased on tulnud Eesti pisiklubisse, et siin hea mänguga silma jääda ja edasiseks endale parema palgaga mängupaik leida – motivatsioon on neil seega kõva.