Otsepilt: kas uue näoga tiitlikaitsja saab kodusaalis Pärnule vastu?

Pärnu puhul on kahe hooaja vahel toimunud suurim muutus Kuressaarde siirdunud ründeäss Hindrek Pulk. Tema asemele on peatreener Keel toonud meeskonda leeduka Edvinas Vaškelise. Hooajaeelsel pressikonverentsil nentis Keel isegi, et kui tema meeskonnas kuskil küsimärk on, siis on see just nurgaründaja kohal.

Rakvere jaoks tuleb uus hooaeg aga täiesti uute nägudega. Mullusest algrivistusest on ainsa mängijana alles Tanel Uusküla, tõdes peatreener Andres Toode, kes isegi värske nägu – Urmas Tali uueks kodupaigaks on samuti Saaremaa.