Vahva piltuudis: Ott Tänak viis tütre Mia esimest korda ralliautoga sõitma

MM-üldarvestuses kolm etappi enne hooaja lõppu 144 punktiga kolmandal kohal olev Tänak alustab Kataloonia rallit 6. oktoobril. Vahepeal oli MM-kalendris sees pikem paus, mille jooksul oli eestlasel võimalik rahulikult aega ka perega veeta.

«Tõesti meeldiv oli veeta aega kodus pere juures, kuid ma pean tunnistama, et hakkasin võistlussarjast puudust tundma,» sõnas Tänak.

She actually did enjoy a lap on track ✌️ #FamilyDay #wrc #firsttime pic.twitter.com/SbBEAj7Sgb