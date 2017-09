Lõvi hammustas tippsportlase kätt

«Juhtus üks intsident lõviga, kuid tegelikult polnud lõvil sellega midagi pistmist,» andis Tandy mõista, et hammustamises oli süü tema mängijal. «Sa ei saa lõvi pead patsutada nagu kassi oma.»

Juhtum leidis aset Lõuna-Aafrika Vabariigis Bloemfonteini loomapargis. Tandy sõnul anti mängijatele selged juhised mitte toppida kätt lõvide puuri. «Scott oli ikka päris rumal, aga samas ka õnnelik. Meile öeldi täpselt, kui kaugel me lõvidest olla võime,» lausus Tandy.

«Ma ei tea, mis loodussaateid Scott vaadanud on. See on tõenäoliselt kõige rumalam juhtum, millega ma seotud olen. Õnneks on kõik korras ning ta saab juba paari nädala pärast mängida,» jätkas Tandy.

Lõvi Baldwini kätt küll otsast ei hammustanud, kuid haav vajas siiski õmbluseid. Kas just Baldwini puudumise pärast, kuid Ospreys kaotas mängu kohalikule Cheetahsile 25:44.