Vetteli tiitlilootused said ränga tagasilöögi

Ferrari näitas küll vabatreeningutel head minekut, kuid Vettelit tabasid kolmandal vabatreeningul mootoriprobleemid. Kuigi Ferrari suutis Vetteli vormelil kiiresti mootori ära vahetada, ei lasknud uus mootor probleemidega kaua oodata ning probleem tekkis juba kvalifikatsiooni esimeses osas.

Vetteli esialgsel hinnangul kadus uuelt mootorilt turbo tagant ära.

Kuigi Vettel sai viimast korda ilma karistuseta mootorit vahetada, tuleb tal ikkagi Malaisia GP-d alustada viimaselt stardipositsioonilt, sest kiiret ringi esimeses kvalifikatsioonivoorus ta kirja ei saanudki.

«Kahjuks ei suutnud me seda teha, aga loodan Kimi peale. Täna oli halb päev, aga võidusõit toimub homme. Peame selgeks tegema, milles probleem seisneb, kuid suutsime õnneks mootori õigeaegselt ära vahetada,» ütles Vettel Sky Sportsile.

Kvalifikatsiooni tulemused:

INITIAL CLASSIFICATION (END OF QUALIFYING): Confirmation of an incredible turnaround by @LewisHamilton #MalaysiaGP #Quali #F1 pic.twitter.com/ENum47cARD