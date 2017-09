Hamilton stardib Malaisia GP-le esikohalt, Schumacheri rekordist lahutab teda üks õnnestumine

Viiendat korda Malaisias kvalifikatsiooni võitnud Hamiltoni kõrval stardib esireast Ferrari piloot Kimi Räikkönen. Teise stardirea hõivasid Red Bullid – kolmandalt positsioonilt saab lähte täna 20. sünnipäeva tähistav Max Verstappen ning neljandalt Daniel Ricciardo.

MM-sarja kolmas mees Valtteri Bottas sõitis kvalifikatsioonis välja viienda aja, tema kõrvalt stardib kuuendana Force India 21-aastane piloot Esteban Ocon.

MM-sarjas Hamiltonile 28 punktiga kaotav Sebastian Vettel stardib Malaisia GP-le viimaselt positsioonilt. Kolmandal vabatreeningul ilmnesid tema mootoril probleemid. Kuigi mootor jõuti enne kvalifikatsiooni algust ära vahetada tekkisid uuel jõuallikal omakorda probleemid ning ta ei saanudki kiiret ringi kirja.

Kvalifikatsiooni tulemused:

INITIAL CLASSIFICATION (END OF QUALIFYING): Confirmation of an incredible turnaround by @LewisHamilton #MalaysiaGP #Quali #F1 pic.twitter.com/ENum47cARD