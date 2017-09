Prantsusmaa jalgpallikoondise legend: loodan, et hümniprotest jõuab Euroopasse

Eelmisel aastal Ameerika jalgpalluri Colin Kaepernicki eestvedamisel alanud hümniprotest kujutab endast ette USA hümni ajal põlvitamist. Sellega juhivad USA profisportlased tähelepanu riigis valitsevale sotsiaalsele ebavõrdsusele ja politsei vägivaldsele käitumisele eelkõige mustanahaliste kodanike vastu.

Viimastel nädalatel on protestid võtnud USAs enneolematud mõõtmed, sest õli valas tulle USA riigipea Donald Trump, kelle sõnul on hümniajal põlvitajad riigile häbiplekiks. Lisaks esitas ta NFLi klubiomanikele üleskutse kõik sportlased, kes hümni ei austa, lahti lasta.

Endise Prantsusmaa koondislase Thurami hinnangul võiks selline protestiaktsioon jõuda ka jalgpalli. «Mulle meeldiks, kui ka jalgpallurid seda teeksid. Seda oleks huvitav näha ja seda ei peaks tegema vaid mustanahalised mängijad. Loodan, et see vastuliikumine jõuab USA-st väljaspoole ja rohkem inimesi, hoolimata nahavärvist, astuvad USA sportlaste jälgedes, et luua parem ühiskond,» lausus Thuram.

«Protestidel oleks palju suurem jõud, kui seda teeksid kõik. Paljud mõtlevad, et probleem ei puuduta neid, aga päeval, mil sellega liituvad paljud erinevad inimesed, hakatakse nende murede üle rohkem mõtlema,» jätkas ta.