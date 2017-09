Video: staarid leppisid ära? Neymar lõi karistuslöögist ja penaltist värava

Maailmarekordimees Neymar on mured klubi juhtkonna ja ründepartneri Edinson Cavaniga seljatanud? Tõenäoliselt. Tänases mängus tõestas Brasiilia superstaar oma hiilgavaid standardolukorra lahendamisoskusi, lüües värava karistuslöögist kui penaltist.

Mänguskoori avas Neymar karistuslöögist juba viiendal minutil, seitse minutit hiljem jagas söötu Cavanile ning viis minutit enne poolaja lõppu realiseeris penalti. PSG saunapeol tegid skoori veel Thomas Meunier, Julian Draxler ja Mbappe.

PSG on kaheksa mänguga kogunud 22 punkti ning edu teisel kohal paikneva tiitlikaitsja Monaco ees on kolm silma. Järgmises voorus läheb PSG vastamisi Dijoniga, Monaco kohtub Lyoniga.

Neymari fantastiline karistuslöök: