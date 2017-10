Kahekordne olümpiavõitja tegi hirmsa ülestunnistuse

2004. aastal Ateena olümpiamängudel nii naiste 800 meetri kui 1500 meetri jooksus kuldmedali võitnud Holmes rääkis, et alustas enda lõikumist juba 1997.aastal, kui jäi MMilt vigastuse tõttu eemale.

«Kõige raskemal hetkel lõikusin end kääridega, sest olin vigastatud. Käärid olid vannitoas ning kasutasin neid, et oma ängi vabastada. Olin tõsiselt halvas seisus,» lisas ta.

Holmes tõi näiteks, et kui ta viibis 2003. aasta MMi eelses treeningulaagris Prantsusmaal, tegi ta endale meelega veelgi rohkem haiget. Ometi võitis ta toona Pariisis toimunud MMil 800 m jooksus hõbemedali.

Siiski vigastas Holmes end tahtlikult ka pärast sportlaskarjääri lõppu, kuid kinnitas, et nüüdseks (Holmes on 47-aastane - toim) on see möödanik.



«Minu suurim sõnum on, et sellisest seisust saab välja tulla ja palju saavutada. Tunneli lõpus on alati valgus,»sõnas ta.