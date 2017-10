Barcelona vutitähed asusid referendumit kaitsma

Endine FC Barcelona ja Hispaania jalgpallikoondise kapten Xavier Hernández teatas nii hispaania kui inglise keeles, et inimestel on õigus oma tahte väljendamisele.

«On häbiväärne, mis täna Kataloonias toimub. Vastuvõetamatu, et inimesed ei saa demokraatlikus riigis hääletada. Kogu minu toetus kuulub kõigile katalaanidele, kes üritavad rahumeelselt hääletada. Elagu Kataloonia!»

