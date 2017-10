Postimehe video: mis juhtub, kui tippturniiri üritatakse pidada tormituulte kiuste?

Mozo pahameele põhjus ei piirdunud ilmselt ka ainult halva ilmaga, vaid halb õnn on teda saatnud terve võistluse. Reedel lõi ta palli esimese löögiga auku rajal, kus ühe löögiga lõpetamise preemiana oli välja toodud uhiuus luksusauto. Peagi ilmnes aga probleem: see auhind oli ette nähtud nädalavahetusel toimuvateks finaalvoorudeks ehk reedel tehtud imelöögi järel jäi naine tühjade kätega.

