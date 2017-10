Selgusid Eesti parimad maastikuratta maratoonarid

Võistlused toimusid maastikurattavõistluse Haanja100 raames, mis sellel aastal viidi läbi 14. korda. Võistlusmaa pikkus oli traditsiooniliselt 100 kilomeetrit, tõusumeetreid kujunes distantsil kokku üle 1800.

Meeste eliitklassi teisele ja kolmandale kohale tulid vastavalt Peeter Pruus ja Peeter Tarvis. Naiste eliitklassi teine oli Janelle Uibokand ja kolmas Mari-Liis Mõttus.

Värske Eesti meistri Loo sõnul oli võistlusraja raskusaste täiesti maailma tasemel. «Erinevus oli ehk ainult selles, et kui Eestist väljas toimuvatel võistlustel on tõusud ja langused pikad, siis Haanjas olid need lühemad, järsemad ja arvuliselt oli neid oluliselt rohkem. Rada oli hästi ette valmistatud ja tähistatud ning tegi võistlemise nauditavaks. Olen meistritiitli üle väga õnnelik, on see ju maratoni alal mulle siiski esimene,» võttis Loo võidusõidu kokku.