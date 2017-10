Kataloonia rahutused jätavad tänase Barcelona jalgpallikohtumise ära?

Matš Barcelona ja Las Palmase vahel pidanuks algama Eesti aja järgi Camp Noul kell 17.15. Barcelona klubi ametnikud otsustasid, et kuna nad ei ole kindlad, et suudavad tagada staadionil ohutust, lükatakse mäng edasi, kirjutab Bleacher Report.

Probleemi tekitas Kataloonia iseseisvusreferendum. Nimelt hakkasid sajad inimesed täna varahommikul kogunema Kataloonia valimisjaoskondadesse, et anda hääl Madridi poolt keelustatud iseseisvusreferendumil. Märulipolitsei saabudes on puhkenud osade jaoskondade juures kähmlused, vigastada on saanud vähemalt 38 inimest.

Kohtumise eel valas õli tulle ka Las Palmas, kes lasi täna toimuma pidanud matšiks oma särkidele õmmelda Hispaania lipu.