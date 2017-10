Klavani asemel alustab Newcastle'i vastu põhikoosseisus valuvaigisteid sööv Lovren

Liverpool tõuseks tänase mängu võidu korral tabelis neljandale kohale. Tõsi, Liverpooli viimased mängud pole olnud kuigi veenvad. Meistrite liigas tehti sel nädalal 1:1 viik Moskva Spartakiga. Eelmisel nädalavahetusel alistati kõrgliigas Leicester City 3:2, kuid sellele eelnenud kolmest mängust saadi kirja kaotus ja kaks viiki.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp eelistas Klavani asemel kasutada keskkaitses Dejan Lovreni, kes aga veel alles mõned päevad tagasi tunnistas, et treeningutel ta ei osale ning mängib vaid tänu valuvaigistitele.

«Kogu mu keha valutab. Mul on probleeme seljaga ning nüüd ka Achilleuse kõõlusega. Ma mängin, aga ma ei treeni üldse. Ma ei suuda treenida. Kõige suurem mure ongi mul seljaga, seetõttu jätsin vahele ka mängu Manchester Cityga,» avaldas Lovren hiljuti.

Enne igat mängu sööb keskkaitsja enda sõnul sisse viis valuvaigistit. «Minu jaoks on normaalne, et võtan enne matsi neli kuni viis tabletti. Ma tahan mängida ja treener on mind meeskonda kaasanud, aga see ei ole hea. Olukord muutub üha hullemaks,» jätkas Lovren.

