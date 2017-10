Pisarais Pique ähvardas Hispaania koondise esindamisest loobuda

Pique osales pühapäeval toimunud Kataloonia iseseisvusreferendumil ning tema avalik osalemine referendumil tekitas Hispaanias debati. Pique ise oma hääletamises probleemi ei näinud, hoopis vastupidi.

«Kui mõnele direktorile või Hispaania jalgpalliliidule ei meeldi, et ma referendumit toetan, siis võin koondisest kõrvale astuda,» ütles Pique, kes kavatseb niikuinii pärast suvel toimuvat MMi koondise esindamise lõpetada.

Pisarais Pique rääkis veel intervjuus, et on uhkusega katalaan. «Tänane päev oli minu elus üks hullemaid,» tõdes Pique, kes seejärel kritiseeris Hispaania peaministrit Mariano Rajoyt.

Mis täna juhtus?

Sajad inimesed hakkasid täna varahommikul kogunema Kataloonia valimisjaoskondadesse, et anda hääl Madridi poolt keelustatud iseseisvusreferendumil. Märulipolitsei saabudes on puhkenud osade jaoskondade juures kähmlused, viga on saanud umbes 460 inimest, neist kahe seisund on raske.

Seoses kähmlustega soovis Barcelona jalgpalliklubi tänase kõrgliigamängu edasi lükata, kuid La Liga ähvarduste tõttu otsustati mäng lõpuks tühjade tribüünide ees pidada.