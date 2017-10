Protestilaines Trumpi vastu puhuvad uued tuuled

Lumepall hakkas NFLis veerema eelmisel nädalal. Esmalt nimetas Trump «hoorapoegadeks» kõiki mängijaid, kes USA hümni ajal ei seisa, vaid põlvitavad. Kuigi NFLi seisukoht protestide suhtes on olnud lihtne – hümni tuleb austada, aga USA alusväärtuseks on vabadused, mille sekka kuulub ka õigus protestida – siis Trumpile on see vastukarva.

«Kas te ei tahaks NFLi klubide omanikele öelda, et kui keegi ei austa lippu, tuleks neil teatada: koristage see hoorapoeg väljakult, ta on vallandatud!»

Presidendi avaldus sai palju vastukaja sotsiaalmeedias, aga eelkõige tegudes. Nädalavahetusel põlvitas hümni ajal või viibis üldse riietusruumis juba enam kui 200 mängijat.

Ka uuel nädalal jätkusid protestilained ning see jõudis isegi Euroopasse, sest Londonis toimunud NFLi kohtumise eel laskusid ühele põlvele New Orleans Saintsi mängijad.

Eriti jõulise avalduse tegid Cleveland Brownsi, Denver Broncose ja Tennessee Titansi pallurid, kelle žest sarnanes 1968. aasta olümpiamängudel nähtuga. Toona protesteerisid 200 meetri jooksus kulla võitnud ameeriklased Tommie Smith ja pronksi saanud John Carlos mustas kindas rusika ja langetatud peaga rassilise diskrimineerimise vastu.

Cleveland Brownsi mängijad (AP Photo/Ron Schwane) / RON SCHWANE/AP

Trump ise pole žesti osas sõna võtnud, küll aga säutsus ta eile taas Twitteris, kuidas korda luua:

«On väga tähtis, et NFLi mängijad seisaksid homme kõik püsti. Hümni ajal tuleb püsti seista. Austage meie lippu ja riiki» kirjutas Trump.