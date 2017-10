Tipptennisist pääses Las Vegase tulistamisest terve nahaga

Tulistaja avas Mandalay Bay hotellist tule rahvamassi suunas, kes oli kogunenud kantrimuusika vabaõhufestivalile. 23-aastane Robson postitas pisut enne juhtunut oma Instagrami kontole foto, millelt oli näha, et ta viibib samal väljakul. Pärast tulistamist andis Robson teada, et temaga on kõik korras.

«Minuga on kõik korras. Olime täpselt seal, kus kõik juhtus... esialgu tundus, et tegu on ilutulestikuga, aga siis hakkasid kõik jooksma. Hirmutav,» kirjutas Robson. «Mu sõber, kes oli sügavamal rahvasummas kui meie, aitas pihta saanud inimesi. Oleme kõik šokis.»

Maailma edetabelis praegu vigastuste tõttu 246. kohale langenud Robson on parimal hetkel olnud 27. tabelireal. Viimati mängis ta reedel Californias Templetonis peetud ITFi turniiril, kus kaotas veerandfinaalis.