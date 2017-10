Luba käes: Soome imelapse ees avanes lõpuks ametlikult uks MM-sarja

Pühapäeval 17-aastaseks saanud Rovanperä sõidueksam kulges noormehe sõnul probleemideta. «Mis muret seal ikka oli. Enne eksamit olin muidugi natuke närvis, aga mitte üleliia. Mõistagi on hea tunne, et luba on nüüd taskus ja karjääri ei takista enam miski. Kergendustunne on suur,» sõnas Rovanperä MTV-le.

Noor soomlane tuleb järgmisel korral rajal Lätis, kus peetakse EM-etapp. Esmakordselt keerab Rovanperä seal Ford Fiesta R5 auto rooli. «Olen Fordiga sõitnud vaid kümmekond kilomeetrit, nii et alles Lätis selgub, kui hästi see auto mulle sobib. Peaeesmärk on autot tundma õppida ja testida, mitte kogu aeg gaas põhjas sõita,» kärpis varem Škodaga sõitnud Rovanperä pisut poolehoidjate lootusi.

Seejärel ootab aga juba ees Walesi ralli, mis peetakse 26.-29. oktoobril. «On suurepärane, et pääsen lõpuks sõitma MM-tasemel ja saan hankida kogemusi, mida olen kogu aeg ihanud saada. MM-rallid on väga erilised ja kogu see maailm on nii ainulaadne, et ootan huviga, kuidas seal asjad toimivad,» lausus Rovanperä.