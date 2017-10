Martin Reim: Gibraltari vastu on meil suur võidukohustus

«Ega me sellega kiidelda ei saa, et mängijate valik väga suur oleks. Aga võtmemängijad on siiski terved, selles mõttes on olukord veidi parem kui eelmisel kogunemisel,» lausus Reim. Võrreldes eelmise koondisekutsega jäävad seekord eemale näiteks Rauno Sappinen ja Martin Miller, kuid Reimi sõnul otsustati, et noored mehed mängigu parem U21 koondises, selle asemel et A-koondises suure tõenäosusega pingil istuda.

Üks viimase hetke puuduja siiski on. «Ats Purjel on kannaga probleeme ja tema jääb eemale. Hetkeseisuga me kedagi tema asemele ei kutsu, saame hakkama olemasolevate meestega,» sõnas Reim. «Mehed on klubide juures mänguaega saanud, nädalvahetusel mängisid vist peaaegu kõik.»

Kaasa ei löö ka koondise raudvara, suvel Norra tugevuselt kolmandasse liigasse Hönefossi ridadess siirdunud Aleksandr Dmitrijev. «Tema liiga ei tee koondise ajaks mängupausi. See sai tegelikult ka varem kokku lepitud, et kui meil on teised põhimehed terved, ei ole mõtet teda klubi juurest ära tuua, eriti kui ma ei näe tal kindla põhimehe rolli. Aga kindlasti kuulub ta ka edaspidi meie vaatevälja,» selgitas Reim.

Ehkki kahe vastasega kohtutakse taas vaid mõnepäevase vahega, keskendub Reim esialgu vaid esimesele mängule. «Võidukohustus on meil ju Gibraltari vastu suur. Oleme kõigis viimastes mängudes üritanud võidu peale minna ja liigume oma arengus õigel teel. Skoori peale ei taha ma mõelda, aga mõistagi püüame mängijad väljakule saate selliselt, et tuleks väravaid ja tekiks väravamomente,» sõnas Reim.

Kedagi Bosnia-mänguks hoidma ta ei hakka. «Läheme Gibraltari vastu ikkagi koosseisuga, mis on selleks mänguks parim. Küll pärast vaatame, kes on võimeline kaks mängu järjest mängima, aga nagu tavaks on saanud, siis teiseks matšiks vahetusi tuleb,» lausus Reim.