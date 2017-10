Maailma esinumbri teekond Pekingis lõppes nukral moel

Maailma edetabelis 29. kohal paiknev Strycova domineeris esimest setti täielikult, võites selle 6:1. Teises setis õnnestus Tšehhi esindajal võita kaks geimi, mille järel otsustas Muguruza võistluse pooleli jätta. Kohtumine kestis vaid 39 minutit ja 24 sekundit.

«See on väga raske, ma sain Wuhanis viiruse,» rääkis kahe aasta tagune Pekingi turniiri tšempion Muguruza pärast loobumisvõidu andmist. «Ma ei suutnud täna mängida. Lihtne on mõelda, et ära mine väljakule, aga tahtsin endale võimaluse anda ning jooksvalt jälgida, kuidas enesetunne parasjagu on.»

Eesti esireket Anett Kontaveit tunnistas esimeses ringis Austraalia tennisisti Daria Gavrilova 7:5, 7:5 paremust. Avaringis langes konkurentsist ka kuuendana asetatud Suurbritannia esindaja Johanna Konta.