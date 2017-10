Müncheni Bayern sai järjekordse tagasilöögi

Ribery kommenteeris pärast matši oma vigastust järgmiselt: «Ma olen suurtes valudes. Välimised põlvesidemed on tõenäoliselt kahjustatud, loodetavasti pole olukord halb.»

Nüüd on selgunud, et 34-aastane prantslane peab suure tõenäosusega väljakult eemale jääma umbkaudu pooleks aastaks. «Oleme Francki vigastuse tõttu kurvad,» ütles Bayerni president Karl-Heinz Rummenigge klubi koduleheküljele. «Soovime talle edu paranemisel.»

Carlo Ancelotti vallandamise järel esimese kohtumise pidanud Bayern mängis pühapäeval Bertha vastu maha kaheväravalise eduseisu. Berliinis toimunud mäng lõppes tulemusega 2:2.