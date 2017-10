Vahva video: Ronaldo poeg harjutab koos isa ja Ferdinandiga karistuslööke

Endine Manchester Unitedi jalgpallur Rio Ferdinand sõitis Madridi, et intervjueerida enda kunagist tiimikaaslast Ronaldot. Järjekordse Nike’i jalgpallisaapa promoks tehtud videos räägivad Ronaldo ja Ferdinand ajast, mil maailma üks paremaid jalgpallureid siirdus Manchester Uniteditst Madridi Reali.

Kuid oma roll on videos ka Cristiano juunioril, kes demonstreerib oma karistuslöögi oskusi. Sealjuures pannakse väravasuule seisma just Ferdinand, kes avaldas hiljuti, et alustab karjääri profipoksijana.