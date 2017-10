Egiptusest valla pääsenud Bamba Fall jõudis lõpuks Tallinna

Egiptuse pealinnas Kairos kaks nädalat Eesti viisat oodanud Fall saabus täna lõuna ajal Tallinna. Meistriliiga hooaega alustab väike Kalev reedel, kui külla sõidetakse Pärnule.

Kahe nädala jooksul mõistagi Fall korvpalli mängida ei saanud, kuid siiski püüdis 217 sentimeetri pikkune keskmängija end Kairo lennujaama lähedal olevas hotellis vormis hoida. «Tegin kätekõverdusi ja jooksin, ega seal väga muud teha ei saanud,» ütles Fall Õhtulehele.

Viimati mängis Fall klubikorvpalli Iraanis, enne seda Kosovos ja Riia VEFis, kuhu siirdus BC Kalev/Cramost. Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak pole üllatunud, et TLÜ/Kalev Falli enda ridadesse tahtis.

«Olen tema käekäiku jälginud ning teadsin, et ta on jätkuvalt töötu. Tema turuhind on aastatega kõvasti langenud. Bambale hea turvaline valik – vahepeal ei teinud ta kõige paremaid valikuid,» viitas Varrak Iraani ja Kosovo kõrgliigadele.

Üldiselt on aga Varrakul Fallist head mälestused. «Ta on pull vend, sai pikki aastaid koos töötatud. Minul on temast positiivsed mälestused. Eks paar sõna ikka vahetame, kui ta siia jõuab.»