Šarapova tuli orkaanist räsitud Puerto Rico elanikele appi

Šarapova teatas, et annetab kõik oma maiustusteäri Sugarpova tulud Puigi loodud abifondi. Venelanna kirjutas oma Facebooki kontol, et külastas vähem kui aasta tagasi Puerto Ricot ning armus nii saareelanikesse kui kultuuri. Ta lisas, et orkaaniohvrite kannatusi on äärmiselt kohutav näha ning loodab oma panusega neid aidata.

Puerto Rico sattus orkaan Maria järel tõsisesse kriisi, kuna riigis oli rivist väljas nii veevärk, elektrisüsteemid kui sideteenused. Orkaani tõttu hukkus saarel vähemalt 24 inimest.