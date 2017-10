Legendaarne protestija NFLi pallurite meelsusest: näen oma töö vilju

Ameerika jalgpalli profiliigas jätkub meeskondade protestilaine USA president Donald Trumpi ja rassilise diskrimineerimise vastu. Kui üldiselt on meeskonnad hümni ajal põlvitanud, tegid Cleveland Brownsi, Denver Broncose ja Tennessee Titansi pallurid žesti, mis sarnanes 1968. aasta olümpiamängudel nähtuga.

Cleveland Brownsi mängijad / Ken Blaze/USA Today Sports

Carlos õigustab seda käitumist. «Ma oleksin nagu aednik, kes külvas seemned mulda ja kastis neid. Siin me 50 aastat hiljem oleme: näeme oma töö vilju. Paljud lapsed mõistavad nüüd - olles palju targemad kui 50 aastat tagasi - et eneseohverdus on parema maailma loomise nimel väärt.»

Carlos kinnitas, et kui vaja, teeks ta taolise žesti uuesti. «See oli seda väärt. Ohverdaksin ennast veel, sest see poleks enam minu hetk,» sõnas ta.