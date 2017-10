PSG staadioni lähistelt leiti paar tundi enne mängu lõhkeseadeldis

Allikate sõnul oli lõhkeseadeldis leotatud bensiini ja oli töökorras. Politsei võttis viis kahtlusalust vahi alla, kelle hulgas oli ka islamistlike äärmusrühmitustega seotud radikaal.

Kohtumine Parc des Princes' staadionil siiski toimus, PSG võitis 6:2.

Prantsusmaal on ka varem jalgpallistaadioneid rünnatud: 2015. aasta novembris plahvatasid pommid rahvusstaadioni Stade de France'i vahetus läheduses, kui seal oli parajasti käimas Prantsusmaa ja Saksamaa maavõistlus.

Pommid plahvatasid, kui mäng oli kestnud umbes veerand tundi. Alliance Police Nationale'i esindaja Gregory Goupili sõnul toimusid plahvatused staadioni väljapääsude ja McDonald'si restorani juures. Mängijaid teavitati juhtunust alles pärast kohtumise lõppu. Ühtlasi lubasid staadionitöötajad publikul jalgpallimurul oodata, et vältida paanika teket ning evakueerida pealtvaatajad staadionilt alles siis, kui see on ohutu.