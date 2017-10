Visnapuu oma hoolealustest: meistriliigas mängimine on nende jaoks boonus

«Kui saame ühe võidu kätte, on tulemuse mõttes väga hästi läinud. Eesmärk on alati see, et poisid õpiksid sellest, mida nad kogevad,» rääkis Visnapuu Postimehele ning selgitas lähemalt, mida ta selle all mõtleb.

Meistriliigaks on üles antud 20 mängijat, kes on kõik Audentese spordikooli õpilased.

«Nad on ka ikkagi mõtlevad inimesed ja saavad aru, et vastased on vanemad, kogenumad, suuremad, tugevamad. See on ikkagi nende jaoks boonus, et nad saavad selliste võistkondade ja selliste mängijate vastu mängida. Kõige vanemad ehk 12. klassi õpilased saavad kogeda, mis neid järgmisel aastal peaks ees ootama.

Nende valikud väga suured pole – kas kuskile lombi taha ülikooli või siin ülikooli. See on nendele proovikivi ja tõenäoliselt hea võimalus iseennast tundma õppida ja endale eesmärke seada.»

Noorteliiga alustab meistriliiga mängudega 11. novembril, kui võõrsil kohtutakse TTÜ-ga.