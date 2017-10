Eesti olümpiasportlasel ei lubatud Kataloonia streigi tõttu täna võistelda

«Mul on siiralt kahju, et poliitikast on saanud spordi osa ja üle maailma kokku lennanud ja tuhandeid eurosid raisanud sportlased on kannatajateks olukorras, mille hüvanguks või kahjuks ei ole meil muud teha kui kõrvalt vaadata,» kirjutas Rammo oma Facebooki lehel.

Veel eile rääkis Rammo ERRi uudistesaatele, et seis on Barcelonas karm, kuid lootis, et see võistlusi ei mõjuta. «Ma arvan, et pilt on selles osas vähe teine kui tavaline La Liga mäng. Mingit protestimist ja turvariski meil kindlasti merel pole. EM on siiski selline regatt, mida ei korralda ainult kohalikud, vaid žüriiliikmeid on kogu maailmast. Kogu korraldus pole vaid kohalike õlgadele pandud.»