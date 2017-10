Rooba värav aitas Jyväskylä Meistrite liigas edasi

Rooba lõi Soome meistrivõistluste liidermeeskonna avavärava esimesel perioodil, kui klubi oli arvulises ülekaalus. Kuigi pärast teist perioodi oli JYP 2:0 eduseisus, suutis Valgevene klubi kolmandal perioodil viigistada ning võitja selgitamiseks tulid mängu karistusvisked.

Rooba oli JYP-i poolelt ka neljas karistusviske sooritaja, kuid eestlane litrit võrku ei toimetanud. 3:2 võidu tõi Jyväskyläle viienda vooru mees Micke Saari.

Mullu Meistrite liigas kaheksandikfinaali jõudnud JYP juhib C-alagruppi enne viimast vooru 11 punktiga ning kindlustas tänase võiduga edasipääsu. 10. oktoobril kohtutakse viimases voorus taas Grodno Nemaniga.

.@JYPJyvaskyla have just clinched their spot in the Round of 16! pic.twitter.com/Cvx2Pmf1B1