Mikkelsen avaldas Hyundaiga liitumise detaile

Mikkelsen teeb oma debüüdi Hyundais sel nädalavahetusel sõidetaval Kataloonia rallil. Hooaja alguses WRC meeskonnaga lepingust ilma jäänud norrakas alustas hooaega Škoda WRC2 meeskonnas. Hooaja hilisemas faasis pääses ta Citroeni WRC meeskonda, kus suutis Saksamaa etapil Ott Tänaku järel kirja saada teise koha.

«Kui ma aastaid tagasi Volkswageniga liitusin, olin alles noorsõitja, kes tahtis end tõestada. Sel korral sõlmisin lepingu Hyundaiga, et võita maailmameistritiitlit. Just seda ma tahan ning meeskond on andnud mulle selleks võimaluse. Ma alustaksin nagu oma karjääri teist poolaega,» ütles Mikkelsen Autospordile.

Mikkelsen sõidab nüüd ühes meeskonnas teatavasti Thierry Neuville’iga, kellega võideldi 2011. aastal IRC sarja tiitli pärast. «IRC aegadest saati oleme teineteise vastu võidelnud ning tavaliselt oleme olnud üsna võrdsed. Oleme head sõbrad ning saame hästi läbi. See aitab meil meeskonda ehitada ning muudab meid veel tugevamaks,» ütles Mikkelsen.

Mikkelsen avaldas veidi ka detaile, kuidas temast Hyundai sõitja sai. «Olin läbirääkimistes Citroeni ja Hyundaiga. Portugali ralli ajal olin lähedal Hyundaiga liitumisele, kuid neil tekkis eelarves probleeme ning nad ei saanud nelja autot välja panna. Rääkisime uuesti Saksamaa ralli ajal ning asjad liikusid üsna ruttu. Citroen tahtis mind samuti järgmiseks aastaks, kuid nad ei suutnud asja nii kiiresti ära korraldada nagu Hyundai.»