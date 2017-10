FIFA ei halastanud tragikoomilise äpardusega hakkama saanud Leicester Cityle

Mäletatavasti ei jõudnud Leicester Silvat 31. augusti õhtul enne üleminekuakna südaöist sulgumist registreerida. Puudu jäi sellest ei rohkem ega vähem kui 14 sekundit! Leicester City palus FIFAlt küll armu, kuid rahvusvaheline jalgpalliliit lükkas nende taotluse täna tagasi.

Tänane otsus tähendab seda, et Silva peab oma mänguluba ootama 1. jaanuarini, mil üleminekuaken taaskord avaneb. Leicester pidi augustis Silva ostuga kiirustama, kuna müüs üleminekuakna viimastel tundidel poolkaitsja Danny Drinkwateri 35 miljoni naela eest tiitlikaitsjale Chelseale.

Prantsusmaal sündinud 28-aastane Silva on Sportingu akadeemia kasvandik, lisaks Portugali tippklubi esindamisele on ta karjääri jooksul laenul käinud ka Maccabi Haifas ja Academicas. Portugali koondise särgis on Silva pidanud 20 mängu ja löönud ühe värava, ta kuulus ka mullu EM-tiitli võitnud koondisesse.