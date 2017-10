Tänavu ebaõnnustunud Meeke avaldas, keda sooviks enda meeskonnakaaslasena näha

«Kui kuulsime eelmisel aastal Volkswageni uudist, olin kindel, et ta liitub meiega. Pole küsimustki, et ta on praegu kõige parem sõitja. Tal on võimalus võita viies järjestikune MM-tiitel ning pole kahtlustki, et ta muudab tiimi tugevamaks. Nägime, mida Ogier tegi M-Spordiga tegi,» ütles Meeke Motorsport Newsile.

«Ogier liitumine meiega oleks väga hea. Vahet pole, mis tiimist me räägime – maailmameister teeb kõiki enda ümber paremaks. Kaasaarvatud mind, mehhaanikuid, insenere. Eks vaatame, mis juhtub,» jätkas Meeke.

Citroëni bossi Yves Mattoni sõnul on tema põhieesmärk värvata järgmiseks aastaks meeskonda just Ogier. «Muidugi on huvilisi rohkem ning seda keerulisemaks olukord muutub. Meie huvitume järgmist hooaega silmas pidades ainult Ogier’st. Kui me teda kätte ei saa, siis me ei hakka kellegi teisega rääkima,» ütles Matton.