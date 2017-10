Armas video: 3-aastane tüdruk teeb jalgpalliteadmistega nii mõnelegi silmad ette

Nyahi isa James on eluaegne Manchester Unitedi fänn ning kasvatab samas vaimus ka oma tütart. Tema sotsiaalmeediasse laetud videot on märganud ka Unitedi mängija Juan Mata, kes jagas seda ka oma Twitteris.

«Ta teab kõiki mängijaid. Tema lemmik on Juan Mata, ta teab isegi tema särginumbrit. Kui mu tütar kuulis, et Mata vastas meie videole, hakkas ta elevusest hüppama. Ta saab täitsa aru, et on internetis kuulsaks saanud. Oleme üle maailma saanud palju erinevaid sõnumeid, mu telefon on pidevalt punane,» rääkis James Manchester Eveningule.