Eestlaslik töökus avas ukse unelmate klubisse

Ehkki Zirk käis esimest korda Türgis sealse keskkonnaga tutvumas tänavu veebruaris ning teist korda maikuus, siis aastase lepinguni jõudmine võttis omajagu aega ja septembri algul polnud veel midagi kindlat. «Kui ma käisin seal veebruaris, siis ütles peatreener (2003. aasta maailmameister James Gibson – toim), et ma mõtleksin rahulikult järele, kas oleksin nendega liitumisest huvitatud. Nädal või kaks pärast seda andsin oma jah-sõna, kuid siis hakkasid läbirääkimised just nende poolt venima,» möönab eestlane kokkuleppe tagamaadest vesteldes.

Töökus viis sihile

Kuidas aga leidis Zirk võimaluse jätkamaks oma karjääri Energy Standardis, kellega sõlmiti ühe aasta pikkune leping? Siinkohal võttis tartlane kuulda nimekat treenerit Jon Ruddi, kelle käe all 18-aastane sportlane kaks aastat Inglismaal Plymouthi kolledžis õppides treenis ning kes soovitas tänavu juunioride EMil 100 m libilikadistantsil pronksmedali teeninud eestlasel just kõnealuse klubiga end siduda. «Jon rääkis mulle sellest klubist – ta on James Gibsoniga hea sõber,» avaldab Zirk asjaolu, tänu millele lepingukõnelused alguse said.

Seejuures oli 23-kordne Eesti meister jäänud Ruddile oma suhtumisega heast küljest silma, mistõttu nägi viimane noores ujujas potentsiaali ning soovitas tal ennast siduda Energy Standardiga. «Jonile meeldivad suhteliselt vähesed ujujad, kuid õnneks tundus mulle, et ma meeldisin talle. Seda eelkõige töötahte ja intuitsiooni järgi. Tänu töökusele jätsin endast hea mulje ning sellest oli väga palju kasu,» selgitab Zirk, kes seisab silmitsi oma karjääri esimese hooajaga profisportlasena.

Seega avanes uks «unelmate klubisse» tänu spordimeheliku vaistu olemasolule ja selle väljendamisele. Käesolevat tõdemust ilmestab ka näide, kui Inglismaal meelitasid teda mitmel korral treeningkaaslased vabal ajal peole, aga eestlane keeldus kõnealustest kutsetest. «Päris palju tuli «ei» küll öelda,» möönab Zirk, kes soovis keskenduda treeningutele. «Võib-olla nende tase polnud niivõrd kõrge, mistõttu ei võetud treeninguid väga tõsiselt,» kommenteeris 2015. aastal Euroopa noorte olümpiafestivalil võitjaks tulnud Zirk ametivendade käitumist.

Ideaalsed tingimused

Gloria Sports Arena nimelisse treeningkompleksi Türgis Belekis kuuluvad nii 50-meetrine sisebassein, 25- ja 50-meetrine välibassein, uhke jõusaal kui ka mitmed taastumisvahendid (massaž, külmaveevann jms). «Isegi sealsed treenerid ütlevad, et nad pole paremaid tingimusi mujal kohanud ning tipptasemel treenimiseks on kõik olemas. Bassein, söökla ja jõusaal asuvad magamistoast vähem kui 100 meetri kaugusel, mistõttu kulub energiat treeningvälistele tegevustele minimaalselt – seega saab rohkem treenida ning kiiremini taastuda,» tunneb Zirk olude üle uhkust.

Kui kahe hooaja jooksul Edela-Inglismaal ligi 250 000 elanikuga Plymouthi linnas resideerides pidas Zirk rohkem läbirääkimisi oma kasvatajaklubi Ujumise Spordiklubi (USK) treeneri Kaja Haljastega, kellega kohendati ka võistluskalendrit, siis nüüd kuulub tartlane täielikult Energy Standardi hingekirja. See tähendab, et Zirk esindab võistlustel kõnealust klubi ning allub nüüd suuremal määral neile. Samas Eesti meistrivõistlustel osaledes leiab Zirgi nime tagant endiselt USKi nime. Olulisematest võistlustest leiavad veel 2017. aastal aset detsembri keskel Taanis Kopenhaagenis Euroopa lühiraja meistrivõistlused ning vahetult enne jõule Eesti meistrivõistlused.

INFOKAST

Kregor Zirk