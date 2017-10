Eestisse on oodata üle tuhande Bosnia koondise fänni

Traditsiooniliselt paigutatakse külaliskoondise poolehoidjad staadioni Põhjatribüünile. «Juhime tähelepanu, et külalisfännid peavad soetama piletid Bosnia alaliidu kaudu. Turvatöötajatel on õigus välisfänne mitte lubada Eesti poolehoidjate sektorisse ja tühistada taoliste piletite kehtivus,» lausus Eesti Jalgpalli Liidu peadirektor Tõnu Sirel.

Pärast mängu lõppu kell 23.50 väljub Balti jaamast Elroni Tallinn-Keila erirong, väljumine Lilleküla peatusest kell 23.53.

MM-valiksarja Euroopa tsooni H-alagrupis on enne viimaseid voore veel mitmed kohad lahtised: 22 punkti kogunud Belgia on taganud esikoha, Bosnia ja Hertsegoviinal on 14, Kreekal 13, Küprosel 10, Eestil 8 ja Gibraltaril 0 punkti.

Eesti - Bosnia ja Hertsegoviina MM-valikmäng toimub teisipäeval, 10. oktoobril Lilleküla staadionil. Festivaliala avatakse kell 19, staadion kell 19.45, mängueelne tseremoonia algab kell 21.30 ning avavile kõlab kell 21.45.