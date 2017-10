Red Bulli tippjuht: meil on munad, mis Ferraril ja Mercedesel puuduvad

GP2-sarja valitsev meister Gasly on Red Bulli noorte sõitjate arendustiimi värskeim liige, kes vormel 1 sarja jõudnud. Malaisias asendas ta sama programmi läbinud venelast Daniil Kvjati. Samuti on noorte sõitjate programmist sarja jõudnud Daniel Ricciardo ja Carlos Sainz Jr. Ka etapi võitnud Max Verstappenit toetas vormel-3 eurosarjas Red Bull, aidates tal sealt otse vormel-1 klassi hüpata. Malaisias 14. kohaga lõpetanud Gasly saab tõenäoliselt tulevaks hooajaks Toro Rossos juba põhisõitja koha.

«Vastupidiselt Ferrarile ja Mercedesele on Red Bullil mune, et noored sõitjad oma autodesse panna,» sõnas Marko, kui temalt Gasly lepingu kohta küsiti. «Eks me näe. Niipea kui kõik on paigas, anname avalikkusele sellest teada.»

Nii Mercedesel kui ka Ferraril on küll samuti oma noorte sõitjate programm, ent väiksem kui Red Bullil. Mõlemas tehasetiimis sõidavad kogenud mehed, kuid näiteks tõi Mercedes mullu Manori tiimi kaudu sarja Pascal Wehrleini ja Esteban Oconi. Ferrari püüab hüppelauana kasutada neilt mootoreid ostvat Sauberit, lootes järgmisel aastal selles tiimis sõitma panna Charles Leclerci ja Antonio Giovinazzi.

Ehkki eeldatakse, et Kvjatist saab uuel hooajal Gasly meeskonnakaaslane, on pakutud, et Red Bull võiks sõitjate valikul vaadata ka mõne teise mehe poole, kes tooks kaasa sponsorraha. Selliste sõitjatena võiksid kõne alla tulla näiteks Wehrlein, Marcus Ericsson ja Jolyon Palmer.

«Me oleme Red Bull, me oleme teistsugused. Seda varianti on raske ette kujutada,» lükkas Marko pakkumised tagasi. Ühtlasi ei tule tema arvates kõne alla Toro Rosso järgmise mootoritarnija Honda toetusega vormel 2 sarjas sõitev jaapanlane Nobuharu Matsushita. «Ma arvan, et ta ei ole veel valmis,» kõlas Marko lühike hinnang.