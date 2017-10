Suures korvpallisõjas tehti järeleandmine: Euroliiga mehed pääsevad koondisesse

Tänavu novembris ja veebruaris peetavad valikmängud nihutati päeva võrra edasi, neljapäevalt reedele. Esialgse kalendri järgi oleks mõlemas kuus üks koondiste mängupäev kattunud Euroliiga vooruga, mis tähendanuks, et kõik Euroliigas mängivad mehed ei oleks saanud oma riigi koondist esindada või pidanuks selle nimel loobuma klubimängust. Iseküsimuseks jääb siiski see, kas Euroliiga klubid lubavad nüüd oma mängumeestel koondise juurde sõita või mitte.

Eesti kuulub MM-valiksarjas samasse alagruppi Kreeka, Suurbritannia ja Iisraeliga. Värske muudatuse tõttu muutus ka üks Eesti mängupäev, sest kui esialgselt oleks meie koondis alustanud valikturniiri Iisraeli vastu 23. novembril, siis nüüd tehakse seda 24. novembril. Kolm päeva hiljem võõrustatakse Tallinnas Suurbritannia meeskonda.

Veel nädalapäevad tagasi üllitas FIBA vastuseks Euroliiga nõudmistele kirja, kus nimetati kõiki soove ebamõistlikeks ja kirjeldati neid kui katset juhtida tähelepanu kõrvale asjaolult, et FIBA on andnud Euroliiga poolt kehtestatud kattuva mängugraafiku Euroopa Komisjoni uurida. FIBA ja Euroliiga vaheline konflikt köeb juba alates 2015. aastast, mil FIBA soovis eurosarjade süsteemi ühtlustada ja kontrolli Euroliiga üle enda kätte saada, kuid see neil ei õnnestunud ning Euroopa tippklubid jätkavad tänaseni Euroliigas mängimist.

FIBA lõi vastukaaluks Meistrite liiga nime kandva turniiri, ähvardades ühtlasi Euroliigas oma klubid välja pannud rahvuskoondised oma tiitlivõistlustelt eemale jätta. Kuna selline samm tähendanuks näiteks EMi pidamist ilma kõigi Euroopa tippmeeskondadeta, jäi ähvardus viljatuks ja tänavuselt EMilt kedagi ei eemaldatud.

Ülejärgmisel aastal peetava MMi valikmängudeks kehtestas FIBA aga uue kalendri, kasutades koondisemängudeks hooaja keskel nädalavahetusi, mil klubikohtumisi ei peeta. Seepeale teatasid nii NBA kui ka Euroliiga, et ei kavatse oma mängumehi koondiste juurde enam lubada.