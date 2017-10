Tänak ei usu meeskonnakäskudesse: see võib tulevikus valusalt kätte maksta

Sarja kokkuvõttes kolmandat kohta hoidev saarlane on lubanud, et kuni tal on selleks võimalus, jahib ta individuaalset MM-tiitlit. Thierry Neuville edestab eestlast praegu 16, tiimikaaslane Ogier 33 punktiga. Meeskondlikus arvestuses on M-Sporti edu Hyundai ees 64 silma. «Sõitjate arvestuses jahin ma jätkuvalt esikohta, aga seal peab olema veidi õnne ja peame ka väga hästi sõitma, et tiitlit võita. Meeskondlikus arvestuses on meie käes esikoht ja seda me kindlasti kaotada ei tohi, nii et see on väga oluline,» tõdeb Tänak, et seisud on veidi erinevad.

Aga kui tekib Hispaanias olukord, et Tänak ja Ogier kihutavad teineteisega rallivõidule – kas ei oleks siis mõistlik, kui tiimipoolne korraldus on jaht jätta ja masinad topeltvõiduks kindlalt koju tuua? Või juhtub nii, Neuville on mõlemast M-Sporti mehest kõrgemal ja Tänak peaks oma koha Ogieri heaolu nimel loovutama?

«Täna on selleks veel natukene vara. Meil on mõlemal veel võimalus (tiitlile). See oleks väga imelik lüke teha nii vara – aasta lõpus võib see ohtlikult kätte maksta,» usub Tänak, et tiimikorraldusi ei tule.

Hooaja lõpuni on jäänud veel kolm, rallit ehk maksimaalselt on saadaval 90 punkti.