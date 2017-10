Vana vigastust raviv Embrich ei saa naiskonda Tallinna Mõõgal aidata

Õhus oli ka operatsiooni võimalus, kuid hetkel ravitakse rannet geelsüstide ja puhkuse abil. «Ammu oli teada, et Embrichil on vana trauma, mis vajab ravimist,» ütles Eesti koondise peatreener Kaido Kaaberma ETV spordisaatele. «Minu meelest on praegu hooaja alguses paras aeg sellega tegelemiseks, et ülejäänud hooaeg lõpuni vastu pidada.»