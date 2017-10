Citroën: tahame ainult Ogier’d, keegi teine meid ei huvita

Kuigi Ogier ja Meeke on varasematel aastatel reeglite üle tuliselt vaielnud ja Meeke palgati esialgu tänavuseks hooajaks Citroëni esinumbriks, usub ta, et neljakordse maailmameistri tulek aitaks kogu tiimil järgmist sammu astuda. «Pole kahtlustki, et ta on praegu maailma parim sõitja. Oleme tänavu Malcolmi pealt näinud, et sellise mehe saabumine tugevdab kogu meeskonda,» sõnas Meeke, viidates M-Spordile ja selle juhile Malcolm Wilsonile. «Ükskõik mis tiimist me räägime – kui sinna tuleb maailmameister, tõstab see kõigi, nii minu, mehaanikute, kui ka insenerida taset,» lisas Meeke.

Kui aga Ogier peaks M-Sporti jääma, jätkab Matton praeguste sõitjate ehk Meeke’i, Craig Breeni ja Stephane Lefebvre’iga. Äärmisel juhul võib nendega liituda üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb, kuid seda piiratud programmiga. «Seb Ogier on ainus mees, kes meile huvi pakub. Kui me teda ei saa, siis kellegi teisega me läbirääkimisi ei pea,» vahendab Autosport Mattoni sõnu.

Rallimaailmas keerlevad endiselt spekulatsioonid, et Ogier peab läbirääkimisi Hyundaiga, ehkki Korea tootja palkas äsja uueks aastaks Andreas Mikkelseni. Matton ei oota, et Ogier tulevikku puudutava teatega niipea lagedale tuleks. «Enne seda nädalavahetust ja Hispaania rallit uudiseid ei tule. Aga kui ka oktoobri lõpuks on endiselt vaikus, olen väga üllatunud. Jah, vahel võib otsustega minna kuni hooaja viimase rallini Austraalias, kuid ma ei usu, et keegi seda tahab,» arvas Matton.