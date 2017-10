Postimehe video: mis on Eesti korvpallitreenerite eredaim mälestus meistriliigast?

«Loomulikult Raplaga poolfinaali võit ja finaali jõudmine. Mängijana on mul üks ere hooaeg 1999/2000, kui me BC Tallinnaga tulime Eesti meistriks ning tean, et tegin iseenda jaoks hästi hea hooaja,» räägib Rapla peatreener Aivar Kuusmaa.

Järgmisel aastal Tartu Deltaga võidetud meistritiitel jääb kauaks meelde aga G4S Noortekoondise juhendajale Indrek Visnapuule. «Endalgi oli üks ilus sooritus,» meenutab ta.

Mida arvavad teised treenerid, vaata juba videost!