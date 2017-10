Endine poksivalitseja andis alla

Fury alistas 2015. aasta novembris tiitlimatšis Vladimir Klitško ning sai seejärel enda valdusesse WBA, IBFi, WBO ja IBO meistrivööd. Praeguseks on ta aga kõikidest neist ilma jäänud, kuna ta ei olnud võimeline psühholoogiliste probleemide tõttu ringi tulema, kirjutab Sportsmail.

Britt sai võistluskeelu, kuna mees tunnistas avalikult, et kasutas regulaarselt kokaiini. Lisaks esitas 2016. aasta juunis talle dopingusüüdistuse Suurbritannia antidoping, kuid on seni keeldunud juhtumit kommenteerimast.

«Olen juba 15 kuud uurimise all olnud. Te hoiate süütut meest tagasi, et ta ei saaks oma saatust järgida ning perekonna eest hoolitseda. Kõigi teistega tegeletakse mõne kuu jooksul, miks mind siis erinevalt koheldakse? Kindlasti on olemas mingisugused inimõigused, mis ei luba sellisel asjal juhtuda. Määrake mulle võistluskeeld või laske mind vabaks! Ma tahan eluga edasi minna,» oli Fury vihane, kuid plaanis siiski tagasitulekut.

Nüüd teatas Fury Twitteris, et pärast pikka kaalumist ta poksilitsentsi taga ajama ei hakka. «Pärast seda, mida nad tegid. Ei, aitäh,» lisas ta.

After thinking long & hard about my return I will not be applying for aBBBOCboxinglicense. After they way they have handled stuff. No thanks