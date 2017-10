Postimees Kataloonias: Tänakul on kaasas ka pere, aga palju rallimees neid näeb?

Publikukatse puudumine – mullu sõideti selleks näiteks 100 kilomeetri kaugusele Barcelonasse – tähendab, et õhkkond rallipargis on mõneti vabam, sest aega on rohkem. Kuigi sõitjad peavad ikkagi olema töömeeleolus, saavad nende taustajõud mõelda rohkem lõõgastumisele. Näiteks Ott Tänak on Kataloonia päikese alla kaasa võtnud terve oma perekonna ning nende tänane päevaplaan on lihtne: perepea toetamise kõrvalt kavatsetakse aega veeta ka rallikeskusega külgnevas lõbustuspargis, avaldas rallimehe isa Ivar.

Ott Tänaku sõnul ta tööd tehes lähedastele väga mõelda ei jõua. «Nad elavad eraldi, kusagil mujal üldse. Õhtul käime teineteise juures võib-olla õhtust söömas, aga üldiselt väga rohkem aega ei olegi,» selgitas mees, et võib-olla kohtutakse veel lõunapausilgi, aga ei enamat.

Kui Tänak eile ajakirjanikele teatas, et talle meeldib väga Hispaanias ja ta üritab alati siia pere kaasa võtta, uuriti mehe käest täpsemalt, mis talle siin istub. Peaaegu paratamatult läks jutt ka Kataloonia aule ja uhkusele, Barcelona vutiklubile. «Lionel Messit ma tean, aga suur jalgpallisõber ma pole,» muheles Tänak vastuseks.