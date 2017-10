Pime tütarlaps linnamaratoni trenažööriga läbimisest: kindlasti hakkab see veidi kõikuma, aga ma ei karda

Täht selgitas Vikerraadio hommikuprogrammis, et esiti ei saanud ta ettepaneku tõsidusest aru, aga ekstreemsuste armastajana oli ta plaaniga päri. Selle nädala alguses käis Täht trenažööri ka esimest korda katsetamas.

«Väga kihvt oli. Sinna oli tore ronida ja seda proovida. Kogu üritus tundub väga lahe. Kindlasti hakkab see veidi kõikuma, aga ma ei karda,» kinnitas ta.

Täht kaotas nägemise kolmandas klassis. Sellest hoolimata tegeleb ta aktiivselt pimedate lauatennisega ning on sooritanud isegi langevarjuhüppe. Talle meeldivad kõikvõimalikud ekstreemsused ja arvab, et kui ta oleks nägija, siis ta oleks kindlasti kas lennukipiloot või suusahüppaja.

Täht arvab, et ka ilma trenažöörita oleks tal võimalik rahvaspordiüritustel osaleda. Nõnda paneb ta end proovile juba reedel 4-kilomeetrisel Friday Night Runil.

«Praegu oli hea võimalus, et mind niimoodi üles korjati, aga ma pole ausalt öeldes selle peale tulnudki, et nii saaks võistelda. Tegelikult saaks päris vabalt saatjaga koos joosta, kas vahel on nöörijupp või hoiaksin kuskilt kepist kinni,» selgitas ta.