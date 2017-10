Vigastatud Ibrahimovic võttis vastu uue väljakutse

Ibrahimovic postitas oma Instagrami kontole pildi, milles selgitab, et soetatud hobuse nimi on Grande Dieni ning ta on kuus aastat vana. Rootslane ise aga ratsutamisega ei tegele, vaid Grande Dieniga võistlevad itaallanna Michol del Signore ja hollandlane Sander Geerink.

«Tahan oma partnerit usalduse eest tänada,» teatas Del Signore oma sotsiaalmeediakontol.

Animal recognizes Animal. My new challenge: Grande Dieni (6yo mare Eldorado vada Zeshoek X Parsifal) @micholdelsignore A post shared by IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) on Oct 5, 2017 at 2:09am PDT

Ibrahimovic vigastas aprilli lõpus põlve ristatisidemeid ning tema prognoositav jalgpalliväljakutele naasmine leiab aset alles oktoobri lõpus.