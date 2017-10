Postimees Kataloonias: rallimeeste ülesanne on sporti teha, mitte iseseisvumisteemadel rääkida

Kolmapäeval Barcelona El Prati lennujaama saabujat ootas ees mõneti ootamatu vaikus. Kõik inimesed ajasid omi asju ja polnud jälgegi, et loetud päevad tagasi olid Kataloonia iseseisvusreferendumil osalenud inimesed läinud raksu Hispaania politseiga, mille tagajärjel sai viga sadu inimesi.

Kui võtta suund Kataloonia pealinna südamesse, ilmneksid ilmselt ka need tagajärjed, aga rallisõbra tee viib sootuks vastupidises suunas, 80 kilomeetri kaugusel paiknevasse Salou kuurortlinna. Teepeale jäävate kortelmajade elanikud on rõdudele välja pandud oma meelsust näitavad lipud – kel Kataloonia, kel Hispaania omad. Konfliktist on asi aga kaugel. Sama võib öelda ka Salou enda kohta – siin annavad tänavatel tooni Briti ja Vene turistid, mitte rahvuslikult meelestatud kohalikud.

Kataloonia on ka sel nädalavahetusel maailmas kõrgendatud tähelepanu all: olgu see siis seotud presidendi Carles Puigdemonti lubadusega iseseisvus välja kuulutada või MM-ralliga. Sportlased loodavad, et need kaks asja omavahel kokku ei puutu.

Rallimeeste eelistus oleks, et keegi kohalike iseseisvuspüüdluste teemat üldse ei puutugi. Hyundai sõitja Sordoga sama ümmarguse vastuse andis küsimusele ka Citroeni mees Kris Meeke – põhjaiirlane on oma kodukandis viimased 30 aastat pidanud poliitikajutte kuulama ja Kataloonia kohta ta seetõttu mingit seisukohta ei kujunda.

Toyota esipiloot Jari-Matti Latvala avaldas, kui palju rallimehed Kataloonias veedetud päevade jooksul iseseisvusküsimusega kokku puutunud on: «Me nägime teisipäeval (toimus üldstreik – V.V.) mõnd teetõket – kohalikud blokeerisid traktoritega teeotsi. Seda siis mitte kiiruskatsetel, aga ülesõitudel ei lastud inimesi küladesse-linnadesse sisse. Ühel ülesõidul sõitsid traktorid väga aeglaselt ja moodustus juba kilomeetri pikkune järjekord, aga me panime ohutuled peale ja möödusime vastassuunavööndis. Lõpuks lubas meid politsei läbi, nii et õnneks see meile suuri probleeme ei põhjustanud.»

Latvala usub, et kuna rallid väldivad üldiselt suurlinnu, siis maapiirkondades sportlased nädalavahetusel meeleavaldajaid ei kohta. Küll on soomlane õnnelik, et tänavu ei peeta ralli alguses traditsioonilist publikukatset. «Ma olen väga rahul, et me Barcelonasse ei lähe, sest seal võiks (poliitteema üles kerkida) ja see oleks väga keeruline,» nendib MM-sarjas kolmandat kohta hoidev Toyota piloot.

Latvala meeskonnakaaslane Esapekka Lappi lisas omaltpoolt: «Ma loodan, et kõik kulgeb sel nädalavahetusel turvaliselt. Ja muidugi ka tulevikus.»